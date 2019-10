Death Stranding World Tour : Hideo Kojima passera bien par la Paris Games Week

On le sait depuis peu, Hideo Kojima débutera sa tournée de rockstar à Paris (Death Stranding fait sa tournée mondiale, première rencontre avec les fans à Paris). On supposait, sans être certain, qu'il viendrait rencontrer les fans de Death Stranding durant le salon du jeu vidéo parisien. On supposait juste.

Death Stranding est à portée de main. Et la promotion marathon de ce jeu pour le moins énigmatique par son créateur va commencer. Paris d'abord. Oui, mais où, quand et comment ? Au moins deux questions ont trouvé réponse sur Twitter grâce au compte de Kojima Productions.

#DeathStranding World Tour update. We will kick off the tour by having an event at the Paris Games Week on 10/30. Yes, Hideo Kojima will be there! Details will be announced shortly.#PGW #PlayStationPGW #kojimaproductions

TOMORROW IS IN YOUR HANDS pic.twitter.com/lNQJ3y70M5