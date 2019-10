Hotel Barcelona : La collaboration horrifique entre Swery et Suda 51 s'annonce

Actuellement en direct sur la chaîne d'IGN Japon, deux des créateurs les plus déjantés du Japon ont enfin décidé de parler de leur avenir commun. Il s'agira d'un jeu d'horreur conçu en toute indépendance.

À voir aussi : No More Heroes : Suda51 veut ressortir les anciens épisodes sur PS4

Le Travis Monday Nightro 2 a vu se réunir Hidetaka "Swery" Suehiro et Goichi Suda 51, enfin, pour discuter de ce fameux projet qu'ils évoquent depuis un sacré moment sans oser en dire plus.

Maintenant, on sait que leur projet s'intitulera Hotel Barcelona - ce qui ne signifie d'ailleurs pas qu'ils se déroulera à Barcelone, c'est juste qu'ils aiment le titre. Il s'agira d'un jeu d'horreur très inspiré de Siren, avec une touche de Twin Peaks, forcément. Autant dire qu'on risque d'avoir les chocottes. Il devrait être simple à prendre en mains et adapté à une utilisation mobile.

Le budget pour ce titre indépendant est modeste : 1 million de dollars. Et ce serait Devolver Digital qui pourrait se charger d'éditer cette rencontre entre le papa de No More Heroes et Lollipop Chainsaw et celui de Deadly Premonition. Pour l'instant, cela ne semble être qu'une idée. On espère qu'elle sera mieux mise en forme que la dernière production sur laquelle Suda 51 a travaillé, avec Shinji Mikami et Akira Yamaoka, Shadows of the Damned.

Et on attendra de voir si l'échange de SMS avec Kiichiro Toyama, créateur de Silent Hill et Siren, durant la conférence, dans lequel il a été demandé s'il souhaitait participer et où il a répondu positivement, va au-délà d'une simple blague...

[Source]