Zelda Breath of the Wild : La statuette de Zelda First 4 Figures bientôt en précommande

Les collectionneurs de tout poil, et ils sont nombreux dans le monde si l'on croit le nombre de fois où Joniwan doit faire des pieds et des mains pour obtenir ce qu'il veut, vont encore avoir une nouvelle raison de craquer. Surtout s'ils aiment The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

First 4 Figures n'a pas l'habitude de décevoir celles et ceux qui lui commandent ses effigies. À chaque fois c'est solide, détaillé, fidèle. Le Link de Breath of the Wild avait déjà eu les honneurs d'une représentation, la collaboration avec Nintendo continue.

Cette fois, c'est la Zelda du même jeu qui va se lancer. Cette statuette en PVC que vous pouvez découvrir dans notre galerie d'images ci-dessous et dans la vidéo de présentation ci-dessus sera en précommande à partir de ce vendredi 25 octobre à partir de 16h00 en France.

Enfin, vous pourrez toujours aller jeter un oeil sur le site marchand du fabricant et freiner des quatre fers une fois le tarif affiché. On ne le connaît pas pour le moment, mais on pourrait l'imaginer autour de 80 euros. Oui, je suis comme ça, j'prédis.