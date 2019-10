Root Film : PQube annonce déjà l'arrivée du jeu en Occident dans une nouvelle vidéo

Autrefois réservé aux joueurs japonais et à une petite élite maîtrisant sur le bout des doigts les arcanes de la langue des shoguns, le genre du visual novel semble désormais bien heureux de trouver de nouveaux débouchés en Occident.

Et parce qu'avec Internet, tout va toujours plus vite, la suite de Root Letter baptisée Root Film et dont nous vous rapportions l'annonce pas plus tard qu'hier redonne déjà de ses nouvelles, et des bonnes par-dessus le marché. Avec cette nouvelle bande-annonce signée de l'éditeur PQube, nous découvrons aujourd'hui que le jeu de Kadokawa Games sera bel et bien localisé, en anglais tout du moins.

Pour rappel, Root Film nous place cette fois dans la peau du réalisateur Rintarō Yagumo, chargé de produire un film pour promouvoir la préfecture de Shimane. Précision de taille : le projet sur lequel vous devrez oeuvrer avait débuté dix ans auparavant, avant de brutalement s'arrêter. Une décennie plus tard, trois jeunes réalisateurs sont choisis pour reprendre le bébé, avec une particularité, puisque chacun tournera sa propre version du film, avec trois actrices différentes. Sauf qu'un meurtre va avoir lieu, et ainsi lancer l'intrigue.

Les Joniwan en herbe peuvent donc réviser leurs verbes irréguliers, puisque Root Film sortira dans la langue de Boris Johnson sur PlayStation 4 et Switch, vraisemblablement quelque part en 2020. Lucky us !