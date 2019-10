Mario Kart Tour : Le contenu de l'événement Halloween se détaille en vidéo, avec une surprise

Parce ce qu'un free-to-play mobile ne peut décemment pas se pratiquer comme une de ces bonnes vieilles galettes à insérer dans le mange-disque qui vous sert de console, Nintendo alimente régulièrement en contenu un certain Mario Kart Tour encore tout frais.

Et parce que le marché américain est toujours prompt à célébrer ce que dicte le calendrier, voici venir l'événement spécial Halloween, qui prend évidemment le soin de vous rappeler que sortira d'ici une poignée de jours un certain Luigi's Mansion 3... Diabolique, non ?

Ainsi, qui de plus démoniaque que le désormais célèbre "Death Stare" Luigi, et ses comparses Baby Luigi, Waluigi, et le fantomatique King Boo pour venir gonfler le roster de pilotes ? Rien, si l'on en croit Nintendo, qui part ce dernier ainsi que cette chère Harmonie de costumes taillés pour l'occasion.

Mais il ne suffit pas de voir débarquer les frangins pour relancer la machine, et c'est pourquoi trois nouveaux tracés feront également leur apparition dans Mario Kart Tour. Comme vous l'avez peut-être déjà découvert dans la bande-annonce ci-dessus, il s'agit du Manoir Luigi (ben tiens), de la Vallée Fantôme ainsi que du Flipper Waluigi, dont les joueurs de Mario Kart DS se souviennent sans doute.

Mais pour que la fête soit totale, le plus célèbre cameraman de la saga Super Mario ne nous laisse repartir qu'après avoir teasé l'arrivée d'un mode Time Trial, qui manquait jusqu'ici à Mario Kart Tour. S'il n'est pas encore bien clair quant à la disponibilité de ce mode affectionné des compétiteurs, le contenu spécial Halloween du jeu est bel et bien disponible dès aujourd'hui !

Allez-vous profiter de cet événement thématique pour relancer Mario Kart Tour ? Êtes-vous réjouis à l'idée de pouvoir profiter du Time Trial ? Faites-nous part de vos avis sans dérapages dans les commentaires ci-dessous.