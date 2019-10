Diablo 4, Diablo 2 Remastered et Overwatch 2 dévoilés à la BlizzCon 2019 ?

En pleine tempête médiatique depuis une restructuration malvenue (Activision Blizzard licencie plusieurs centaines d'employés malgré une année record) et une décision discutable à l'encontre d'un joueur pro (Blizzard : Voici ce qu'il s'est passé depuis la sanction du joueur ayant appelé à la libération de Hong Kong), la firme d'Irvine pourrait sortir un ou deux atouts prochainement.

Bientôt la BlizzCon 2019. Et pas question d'annuler l'événement comme le lancement d'Overwatch sur Switch à New York (Overwatch : Après la controverse de Hong Kong, Blizzard annule l'événement Switch à New-York). Il va donc falloir assurer et essayer d'effacer l'année un peu bad buzz qui s'est amorcée avec l'annonce de Diablo Immortal.

Et c'est là que deux cartes maîtresses pourraient être posées sur la table. La première c'est Diablo 4. Une publicité visible dans la dernière édition du magazine allemand GameStar présente un artbook intitulé Tout l'art de Diablo à paraître prochainement. Jusque là rien d'anormal.

Mais si on jette un oeil attentif (ce que vous pouvez faire en allant dans notre galerie d'images ci-dessous) et que l'on manie la langue de Goethe, on découvre ceci :

Présentant plus de 500 artworks de Diablo, Diablo II, Diablo III et Diablo IV, ce livre révèle nombre de créations remarquables créées pour le jeu de rôles emblématique de Blizzard, qui n'a pas fini de donner de cauchemars aux fans.

Pas besoin de vous pincer, c'est vrai. Et le bouquin étant tout ce qu'il y a de plus officiel, on peut déjà se projeter. Bien que l'on puisse aussi imaginer qu'il s'agisse du très mobile Immortal dont il est question. On devrait en avoir le coeur net lors du rassemblement à Anaheim.

Tout comme on pourrait avoir une autre surprise liée à la saga. Toujours à prendre avec des pincettes, voici un tweet de Metro, streamer et un joueur d'Overwatch, qui de, son côté, explique que selon ses sources un Overwatch 2 avec PvP et PvE est en chemin :

For anyone who cares, diablo 4 and diablo 2 remastered will also be announced. :) #BlizzCon2019 - Metro (@Metro_OW) 18 octobre 2019

Pour ceux que cela intéresse, Diablo 4 et Diablo 2 Remastered seront aussi annoncés.

Pour se blinder face aux suspicions de fake news, le jeune homme rappelle qu'il avait révélé les capacités d'Ashe bien avant qu'elles ne soient présentées par l'éditeur. On restera sceptique. Concernant Diablo II, épisode de légende s'il en est, l'idée n'apparaît pas saugrenue. Il faut dire que Blizzard a déjà passé StarCraft au bistouri et n'a pas peur de retoucher à ses vieilles gloires. RT si c'est Tristram.

