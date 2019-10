TOP 5 des meilleures ventes Jeu Vidéo en France semaine 41 de 2019 : EA Sports toujours dans le game

Chaque semaine, le syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) publie le classement des ventes de jeux physiques en France. Voici celui de la semaine numérotée 41.

À voir aussi : TOP 5 des meilleures ventes Jeu Vidéo en France semaine 40 de 2019 : Encore du foot

Après la grève, le football est le sport le plus pratiqué et le plus médiatique en France. C'est comme ça, c'est la vie, on n'y peut rien. Et cet intérêt a des répercussions sur le jeu vidéo dès lors que celui-ci cherche à laisser reproduire ce qui se passe dans les stades.

Vous l'aurez compris, le dernier simulateur de rencontres entre millionnaires en short d'EA Sports ne lâche rien. Sa première place, il la garde, malgré les assauts d'un titre estampillé Tom Clancy. Et cette domination risque, comme chaque année, de durer un certain, il va falloir s'y habituer.

Classement des ventes en France en 2019 (semaine 41) :

Rendez-vous la semaine prochaine pour le classement de la quarante-deuxième semaine.