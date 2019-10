Star Wars Jedi Fallen Order est GOLD et n'annonce pas de système de fast-travel

UsGamer a eu l'opportunité d'interviewer le producteur du jeu Star Wars : Jedi Fallen Order, un certain Blair Brown, notamment au sujet du système de fast-travel. Voilà ce qu'il faut en retenir. Et, au fait, le jeu est passé GOLD !

À voir aussi : Star Wars Jedi Fallen Order dévoile les configurations PC nécessaires

Tout d'abord, permettez-moi donc de vous dire que le jeu est "GOLD", et qu'il peut d'ores et déjà être envoyé sous "presse" pour être dupliqué à des milliards d'exemplaires, comme le rapporte le compte Twitter du développeur, Respawn :

We are proud to announce that #JediFallenOrder has gone gold! We can't wait for you to embark on this adventure across the Galaxy with us on 11/15.



May the Force be with you! pic.twitter.com/93gHxxzEGc - Respawn (@Respawn) October 18, 2019

Voilà, ceci est fait.

Ensuite, comme dit en intro, un jeu de grande envergure où l'exploration est extrêmement importante, on se demande toujours si le fast-travel a bel et bien sa place. Visiblement non pour Star Wars Jedi Fallen Order selon ses créateurs :

Une grande partie du jeu est faite de traversées, de re-traversées et d'exploration. Le fait de ne pas se déplacer rapidement encourage le joueur à sortir des sentiers battus, à trouver des itinéraires rapides et à maîtriser le niveau. De plus, en jouant, vous verrez des choses que vous ne verriez pas autrement.





Et effectivement en y jouant et à l'image d'un Tomb Raider il est possible de trouver des itinéraires différents pour aller d'un point A à un point B. Une bonne chose selon vous ?

Rappelons que Star Wars : Jedi Fallen Order est toujours prévu pour le 15 novembre 2019 sur PC, PS4 et Xbox One, et nos premières impressions de joueur, se trouvent dans un lien ci-dessous !