Shenmue 3 : Des extraits inédits du jeu dans une nouvelle bande-annonce

Même si SEGA ne s'est pas impliqué dans le développement de Shenmue III, l'éditeur nippon participe au marketing et à la distribution du jeu dans son pays d'origine. Et pour faire la promotion de Shenmue III dans l'archipel, SEGA ouvert le site japonais officiel du jeu. Ce dernier permet aux fans de la série d'en voir un peu plus de ce troisième épisode.

SEGA et Deep Silver viennent donc d'ouvrir le site officiel japonais de Shenmue III. En plus de permettre de voir de nouveaux artworks des personnages principaux du jeu (disponibles dans notre galerie ci-dessous), ce site propose de regarder une interview vidéo de Yu Suzuki dans lequel ce dernier parle logiquement de Shenmue III. Histoire de vous faciliter la tâche, nous vous proposons de retrouver cette vidéo ci-dessus.

Même si cette vidéo est intégralement en japonais, et qu'elle ne bénéficie pas de sous-titres, elle n'est pas sans intérêt pour les personnes qui ne parlent pas cette langue. En effet, elle donne un aperçu inédit de plusieurs éléments du jeu.

Tout d'abord, un bref aperçu du résumé vidéo des événements racontés dans Shenmue I & II est proposé. Si les joueurs savent depuis longtemps qu'un contenu de ce type sera proposé dans le jeu, ils ne savaient jusqu'à présent pas la forme que ce résumé prendrait. Il semble donc qu'il est question de montages réalisés à l'aide de séquences des épisodes originaux et non pas de scènes remodélisées avec le moteur de Shenmue III.

Les fans de Shenmue qui ont suivi la création de Shenmue III depuis sa campagne de financement participatif savent aussi que, dans ce troisième épisode, Ryo prendra des nouvelles de personnages vus dans les deux premiers jeux via des conversations téléphoniques. La vidéo ci-dessus donne justement un aperçu d'une conversation avec Nozomi, la camarade de classe de Ryo éperdument amoureuse de lui.

Enfin, cette vidéo montre également des extraits de diverses interactions entre Ryo et Shenhua. De quoi attirer l'attention des fans de Shenmue en somme. Pour rappel, Shenmue III sortira le 19 novembre prochain sur PS4 et PC (via l'Epic Games Store).