The Outer Worlds fait décoller sa bande-annonce de lancement

Une semaine sépare les amateurs de Fallout d'un jeu qui semble beaucoup lui emprunter, mais se projette dans l'espace, et que l'on doit aux développeurs de New Vegas. Pour combler un peu cette attente, voici une nouvelle vidéo.

Eh oui, les amis. The Outer Worlds sort le 25 octobre sur PS4, Xbox One et PC. C'est dans sept jours. Comme maintenant tout le monde se fiche bien de coller ses trailers de lancement au moment dudit lancement, nous nous retrouvons avec un vidéo sur les bras.

Le trailer de sortie de The Outer Worlds dure pas loin de deux minutes et rappelle que le personnage que vous allez y incarner pourra devenir le sauveur des confins de la galaxie, ou, suivant vos choix, le plus horrible des vauriens. Pire que ce connard d'Angel ? Je parie que l'option n'a même pas été envisagée par les jeunes gens de chez Obsidian. Trop peur du refus de classification. Normal.

Bref, on apprécie toujours le ton, l'esthétique et les promesses. Maintenant, il va falloir vérifier avec le TEST de The Outer Worlds, qu'on espère vous livrer quand nécessaire.