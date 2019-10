Moons of Madness sort sa vidéo horrifique lovecraftienne

Si vous aimez l'espace et Lovecraft, sachez que Moons of Madness est un mélange des deux. Nous avions eu l'occasion de l'essayer à la Gamescom 2019, et voici une nouvelle vidéo, histoire de vous replonger dans le bain.

Dans Moons of Madness on incarne Shane Newehart, un ingénieur en chef d'un centre de recherche sur Mars. Après s'être réveillé d'un rêve étrange, on découvre petit à petit l'horreur qui anima la station.

Les développeurs de Rock Pocket Games expliquent s'inspirer très clairement de l'univers de Lovecraft et ça fonctionne plutôt bien dans ce qu'on a pu en voir jusqu'ici.

Moons of Madness sera disponible le 22 octobre sur Steam et sur PS4 et Xbox One en janvier.