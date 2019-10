Call of Duty Modern Warfare : Pas de loot boxes, l'argent viendra d'ailleurs...

Depuis la polémique née des abus de Star Wars Battlefront 2 à son lancement, les lootboxes sont devenues indésirables, autant par les joueurs que certains pays. Le prochain Call of Duty va changer de ce côté.

Ce jeudi 17 octobre, dans un communiqué sur le blog d'Activision, l'équipe de développement de Call of Duty : Modern Warfare a fait part de quelques nouvelles importantes concernant le contenu du jeu et ce qui arrivera après le lancement en particulier.

Outre le crossplay, sont abordés le retrait du concept de Season Pass et de DLC à la carte, en vue de laisser tous les joueurs s'amuser ensemble, les maps qui seront proposées gratuitement et la simultanéité du lancement des cartes et mode multijoueur sur tous les supports.

Et on parle d'économie : Call of Duty Modern Warfare ne disposera pas d'un système de loot boxes. Infinity Ward et Activision ont préféré opter pour des Passes de Combat saisonniers.

Dans les faits, le passage au Battle Pass, permettra plus de transparence vis-à-vis de ce que l'on gagne ou achète. Les joueurs pourront gagner des Points COD en pratiquant et débloquer des choses à leur rythme. Les saisons auront leurs contenus exclusifs. Et que ce soit pour le Passe de Combat (qui sera lancé après la commercialisation de Call of Duty : Modern Warfare, en 2019) ou la boutique in-game, seul du cosmétique, sans aucun impact sur l'équilibre des forces, sera proposé.

Ne reste plus qu'à espérer qu'aucun revirement n'interviendra plus tard, comme avec Black Ops IV, si tu vois c'que j'veux dire...

Call of Duty : Modern Warfare arrive le 25 octobre sur PS4, Xbox One et PC.