Call of Duty Modern Warfare sort sa bande originale

Call of Duty : Modern Warfare ce n'est pas que du pan-pan mais aussi de la musique et l'OST officielle est d'ailleurs d'ores et déjà disponible en téléchargement.

Si vous avez envie d'écouter de la musique de jeux, sachez que la compositrice Sarah Schachner (déjà derrière l'ost de nombreux jeux tel qu'Assassin's Creed Origins) vient de rendre disponible en téléchargement les 29 morceaux de Call of Duty : Modern Warfare.

Le tout est disponible sur Deezer et sur Spotify. Il s'agit d'un mélange de musiques orchestrales et d'électro (dans l'ensemble).

Call of Duty Modern Warfare sortira le 25 octobre sur PC, PS4 et Xbox One.