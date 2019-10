Le Neo Geo Arcade Stick Pro se précommande en France : Images, date, jeux et prix !

On découvrait fin septembre que nos amis japonais allaient accueillir la console/stick (Le Neo Geo Arcade Stick Pro a une date et un prix) de SNK en novembre. Les européens seront, comme Madame, servis.

À voir aussi : One Piece et Dragon Ball s'invitent sur les bornes Switch Arcade Mini

C'est sûr : le Neo Geo Arcade Stick Pro sera disponible chez nous en fin d'année 2019, vraisemblablement à partir du 15 novembre. Les précommandes ont débuté sur différentes boutiques en ligne Amazon, la fnac, Micromania et Just For Games. L'objet coûtera 159,99 euros.

On rappelle que le Neo Geo Arcade Stick Pro se présente comme mi-stick (compatible PC et Neo Geo Mini), mi-console. Il embarquera 20 jeux, auxquels on pourra évidemment s'adonner en multi grâce aux ports présents sur la bête.

The King of Fighters '95

The King of Fighters '97

The King of Fighters '98

The King of Fighters '99

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

Fatal Fury Special

Fatal Fury 3

Garou: Mark of the Wolves

Samurai Shodown II

Samurai Shodown III

Samurai Shodown IV

Samurai Shodown V Special

Art of Fighting

World Heroes 2

World Heroes 2 Jet

World Heroes Perfect

Ninja Master's

The Last Blade 2

Kizuna Encounter

Je vous le dis, mais pas trop fort : Thomas est comme un petit fou, mate les images de notre galerie ci-dessous depuis plusieurs minutes et essaie de taper des euros à chaque membre de la rédaction, là. En plus de crier "UNE TABLEEEEEEEEEEEEEETTE NINJAAAAAAAAA". Je crois qu'il ne va pas très bien. Help.