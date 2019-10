SEGA va vendre des manettes Mega Drive et Saturn ultra limitées pour la bonne cause

SEGA commercialise depuis peu, en partenariat avec Retro-Bit, des rééditions des manettes de plusieurs de ses anciennes consoles. Si ces dernières reprennent dans l'ensemble les coloris qu'elles avaient lors de leur commercialisation initiale, ces manettes seront bientôt proposées dans des versions très spéciales. Et il n'y en aura certainement pas pour tout le monde.

Limited Run , Retro-Bit et SEGA ont récemment dévoilé qu'ils commercialiseront cet après-midi des éditions limitées "Clear Pink" des manettes Mega Drive et Saturn. Ce choix de coloris n'est évidemment pas anodin. En effet, ces manettes roses seront vendues dans le cadre du mois de sensibilisation au cancer du sein. Et 10% de leur prix de vente sera reversé à la National Breast Cancer Foundation, fondation américaine de lutte contre le cancer du sein.

Deux versions de chaque manette seront proposées : une version USB et une version utilisable sur les consoles d'origine. Des photos des différents modèles sont disponibles dans notre galerie ci-dessous. Et pour ce qui est du prix de ces manettes (hors frais de port), il est question de 19,99 dollars (environ 18 euros) la manette.

Limited Run précise que 2.000 exemplaires de chacune de ces manettes sera produit et qu'une fois qu'elles auront toutes été vendues, elle ne seront plus jamais produites. Les précommandes ouvriront sur le site de Limited Run aujourd'hui, vendredi 18 octobre à 16h (heure de Paris) et les manettes seront expédiées en novembre prochain. Voilà les fans de SEGA, rétrogamers et autres collectionneurs prévenus.

