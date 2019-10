The Outer Worlds : Les configurations PC sont là

The Outer Worlds qui sera disponible dans quelques jours annonce ses configurations pour y jouer dans les meilleures conditions sur PC. Voilà à quoi s'en tenir.

Pour pouvoir jouer sur PC il faut évidemment une configuration minimum et pour y jouer dans de bonnes conditions une configuration recommandée.

Si vous voulez savoir si votre bécane tiendra le choc pour ce titre atypique de grande qualité, lisez donc ce qui suit :

CONFIGURATION MINIMALE

Système d'exploitation : Windows 7 (SP1) 64bit

: Windows 7 (SP1) 64bit Processeur : Intel Core i3-3225 / AMD Phenom II X6 1100T

: Intel Core i3-3225 / AMD Phenom II X6 1100T Mémoire vive : 4 Go

: 4 Go Carte graphique : Nvidia GTX 650 Ti / AMD HD 7850

: Nvidia GTX 650 Ti / AMD HD 7850 Espace disque dur: 40 Go

CONFIGURATION RECOMMANDÉE

Système d'exploitation : Windows 10 64bit

Processeur : Intel Core i7-7700K / Ryzen 5 1600

Mémoire vive : 8 Go

Carte graphique : GeForce GTX 1060 6GB / Radeon RX 470

Espace disque dur : 40 Go

Une configuration qui parait bien légère en termes d'espace disque à coté des mastodontes que sont Red Dead Redemption 2 (150 go) et Call of Duty Modern Warfare (175 go).

The Outer Worlds sera disponible le 25 octobre sur PC, PS4 et Xbox One.