Un Half-Life VR sur Valve Index cette année ?

Sorti en juin dernier, le casque de réalité virtuelle de Valve attend toujours ses killer-apps maison. Plusieurs éléments détectés par un investigateur de l'extrême laissent penser que l'une d'elles ne devrait plus tarder. Et ça concerne Gordon Freeman.

À voir aussi : Devolver ne voit pas Steam comme le grand méchant face à l'Epic Games Store

Après la mise à jour du premier épisode voilà quelques jours (Half-Life encore patché, 21 ans après sa sortie !), Half-Life pourrait bien être encore d'actualité en 2019. Pas de Half-Life 3 en ligne de mire, désolé, mais une possible déclinaison en réalité virtuelle.

Selon le YouTuber Tyler McVicker, qui a mené une enquête approfondie dans des lignes de code en fuite, un étrange Projet HLVR serait mentionné. Les initiales voudraient dire... non je ne vais pas insulter votre intelligence, vous l'avez deviné. Non ? Bon, OK, Half-Life VR. Et cela concernerait évidemment le Valve Index.

Dans la vidéo ci-dessus il explique également que ce à quoi il a eu accès offre une référence à des accessoires nommés Grabbity Gloves. Une version du Gravity Gun qui s'adapterait aux controllers et verrait le joueur aimanter les éléments du décor directement avec ses mains ? Banco.

Le détective vidéaste place aussi quelques spéculations, dont le contexte : on incarnerait non pas l'iconique Gordon Freeman mais la très adorable Alex Vance, durant la période de vingt ans qui sépare les deux épisodes numérotés. Pour lui, Half-Life VR devrait sortir avant 2020. Il va de soi que ce ne sont que des rumeurs et que seul Valve pourra confirmer ou infirmer. Mais on aimerait bien.