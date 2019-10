Epic Games Store : Alan Wake's American Nightmare et Observer gratuits, qui la semaine prochaine ?

Toutes les semaines, Epic Games propose via son store PC de quoi alimenter les joueurs sans qu'ils aient à s'inquiéter pour leur porte-monnaie. Aujourd'hui, vous allez vous faire peur. Dans sept jours, un peu moins.

Le temps de Surviving Mars est terminé. Dès maintenant et jusqu'au 24 octobre, vous pouvez vous connecter à l'Epic Games Store pour aller récupérer Alan Wake's American Nightmare et Observer. Un peu de flippe et de malaise gratos, donc.

Comme toujours une fois que cette vague est passée, on peut se préparer pour la suivante. On apprend donc que le jeudi 24 octobre ce seront Layers of Fear et Q.U.B.E. 2 qui seront offerts par la maison. Avec le premier, vous aurez votre dose d'horreur supplémentaire. Le deuxième, quant à lui mettra vos méninges à rude épreuve...

