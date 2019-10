Marvel's Avengers : Améliorations PS5/Scarlett, plus de héros, tandems... Nouvelles infos

Le temps passe et les détails concernant la campagne de Marvel's Avengers poppent de plus en plus. Le projet chapeauté par Square Enix a visiblement des choses à ne plus trop cacher .

C'est dans une de ses vidéos enjouées que Gerard "HipHopGamer" Williams a pu s'entretenir avec des développeurs de Marvel's Avengers, Scott Amos, patron de Crystal Dynamics, ainsi que le combat designer Vince Napoli et la narrative designer Hannah McLeod (du clan des McLeod ?!).

Après l'annonce inattendue de la présence de Kamala "Miss Marvel" Khan, certaines infos avaient déjà été dévoilées (Marvel's Avengers : Durée de vie, types de missions, coop en local, les dernières infos). Une nouvelle salve est arrivée, légère mais plutôt intéressante.

En premier lieu, on apprend que Miss Marvel a été pensée comme la protagoniste, personnage principal de l'intrigue, dès le début. Il est ensuite confirmé que, si l'on pourra débloquer de nouveaux héros jouables à mesure que l'aventure avance, aucun vilain ne pourra être manié. Pour celles et ceux qui attendaient un peu de multijoueur, on tient quasiment, grâce à quelques sourires - et la petite phrase "j'essaie de ne pas regarder l'attaché de presse" - la confirmation que des attaques simultanées à plusieurs sont prévues. Et si le roster grossit, cela risque de donner des tonnes de possibilités...

Dernier point, et pas des moindres : Marvel's Avengers tirera parti des prochaines consoles de salon de Sony et Microsoft. On peut même s'attendre des évolutions importantes, grâce à un moteur très flexible. Mais il reste, de l'aveu de Napoli, beaucoup de choses qui n'ont pas encore été révélées...

Marvel's Avengers prendra son envol le 15 mai 2020 sur PS4, Xbox One et PC.