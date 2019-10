Dragon Ball Z Kakarot : Personnages jouables et événement de l'arc de Buu, les dernières infos

Les fans de jeux vidéo DBZ savent depuis un moment que Dragon Ball Z : Kakarot reviendra également sur les événements de la saga de Majin Buu. Et grâce à la presse nipponne, on vient d'en apprendre un peu plus sur ce que proposera cette partie de l'aventure.

Une fois n'est pas coutume, le blog japonais ryokutya2089 a réussi à mettre la main en avance sur le prochain numéro du magazine V-Jump et révèle les informations qu'il contient au sujet de Dragon Ball Z : Kakarot. Grâce au magazine nippon, on apprend donc que Gohan adulte et Vegetto seront tous deux jouables pendant l'arc Buu du jeu.

Autre information communiquée par V-Jump, la présence d'un événement in-game au cours duquel Gohan va devoir sortir la Z-Sword de son rocher. Et pour ce qui est du boss de cette partie du jeu, le magazine révèle qu'il s'agit logiquement de Kid Buu.

À noter également que le joueur aura la possibilité de récolter des "Soul Emblems" à l'image de personnages de Dragon Ball en terminant des quêtes. Ces derniers pourront ensuite être utilisés pour améliorer les statistiques des protagonistes.

Pour rappel, Dragon Ball Z : Kakarot sortira en Europe sur PS4, Xbox One et PC le 17 janvier 2020.