Nintendo Switch : Un premier jeu utilise le système alarme + LED, la vidéo

Lors de la mise à jour du système d'exploitation de la Switch de septembre dernier, Nintendo a ajouté un système d'alarme à sa console. Le constructeur a cependant révélé que cette fonctionnalité ne peut être utilisée que via un logiciel compatible. Et jusqu'à présent, aucun jeu de la console n'exploitait cette fonctionnalité. La situation va cependant changer très prochainement.

À lire aussi : Nintendo Switch : Un utilisateur atteint le seuil maximum de captures en vidéo

Un joueur, qui répond au pseudonyme de "Akfamilyhome" sur Twitter et qui a pu mettre la main en avance sur Ring Fit Adventure, a révélé que le jeu exploite le système d'alarme de la Nintendo Switch. L'utilisateur du jeu de fitness peut en effet programmer une alarme afin que sa Switch lui rappelle qu'il est temps de faire un peu de sport.

Grâce à une vidéo postée par ce même twittos, et relayée par le site NintendoLife, on sait à quoi ressemble cette alarme :

Ring Fit Adventure supports the Switch's new alarm function, here's how it works when the system is in Sleep Mode pic.twitter.com/1BlSsSxNEg