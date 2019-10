The Outer Worlds : Private Division clarifie au sujet des améliorations sur PS4 Pro

Rebondissement pour le dernier jeu d'Obisidian à paraître dans une poignée de jours. Après une déclaration d'un représentant Private Division, ce dernier à tenu à clarifier la réalité des optimisations sur consoles haut de gamme.

Il y a quelques jours, on apprenait par le biais de Windows Central (The Outer Worlds : Des améliorations sur PS4 Pro et Xbox One X ?) que The Outer Worlds bénéficierait d'améliorations, en l'occurrence un affichage en 4K, sur Xbox One... mais pas PS4 Pro. Chose étonnante s'il en est.

La nouvelle a tourné et l'éditeur est finalement revenu à la charge pour apporter une précision via Twitter :

The @OuterWorlds is enhanced for both Xbox One X and PS4 Pro. It includes 4K textures and resolution on Xbox One X and PC, and upsamples to 4K from 1440p on PS4 Pro. It looks great across all platforms and we're excited for players to experience The Outer Worlds on October 25th. - Private Division (@PrivateDivision) 16 octobre 2019

The Outer Worlds est amélioré à la fois sur Xbox One X et PS4 Pro. Cela inclut des textures et un affichage 4K sur Xbox One X et PC, et du rééchantillonnage du 1440p à 4K sur PS4 Pro. Il a fière allure sur tous les supports et nous excités à l'idée que les joueurs se plongent dans The Outer Worlds le 25 octobre.

Voilà qui change tout. Ou pas. Ce qui est sûr, c'est que la réponse de Jez Corden, journaliste pour Windows Central, à ce tweet, laisse penser qu'il ne faut plus faire confiance à qui que ce soit de nos jours.

Private Division's PR firm told us directly that The Outer Worlds wasn't enhanced on PS4 Pro.



Usually, publishers and their PR would reach out to issue corrections when they offer false info. Unfortunately, neither Private Division or their PR reached out with the correct info. pic.twitter.com/aGEC21GS4S - jez (@JezCorden) 16 octobre 2019

D'habitude, les éditeurs et attachés de presse nous contactent pour apporter des corrections lorsqu'ils donnent des fausses informations. Malheureusement, ni Private Division ou leur attaché de presse ne nous ont contacté avec la bonne information.

La capture d'écran de l'email faisant foi, il y a fort à parier qu'il y a un problème communication quelque part.

The Outer Worlds arrive le 25 octobre sur PS4, Xbox One et PC.

[Via]