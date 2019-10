Beyond Good & Evil 2 montre la conception de sa 3D en vidéos et images

Pour créer des personnages 3D, le chemin est long. Très long. Ubisoft et ses équipes à Montpellier, ont voulu nous montrer un bout de ce parcours sur le jeu Beyond Good & Evil 2, lors d'une récente présentation filmée.

À voir aussi : E3 2019 : Beyond Good & Evil 2 sera absent du salon, mais pense quand même à nous

Ainsi, trois des graphistes dédiés aux personnages, Sébastien, Pascal et Anthony, ont participé au ZBrush Summit de Los Angeles récemment (voir vidéo). Ils ont ainsi pu deviser autour du processus de création et de production en modélisation 3D, plus particulièrement dans leur travail avec Unit Image sur deux trailers de BGE2.

L'équipe d'Ubisoft Montpellier présente donc en détail certains des personnages les plus emblématiques du jeu comme Pey'J et Mammago (voir notre galerie d'images), "de l'illustration conceptuelle au modèle 3D ultra-détaillé, pour aboutir aux personnages animés des trailers BGE2 de l'E3 2017 et de l'E3 2018.

Beyond Good & Evil 2 n'a pas encore de date de sortie, ni de plate-forme officielle d'ailleurs.