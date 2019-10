Werewolf the Apocalypse promène son premier trailer dans les bois

Alors que nous n'avions jusqu'ici encore rien vu de l'adaptation du jeu de rôle Werewolf : The Apocalypse la route du prochain jeu des français de Cyanide semble avoir déjà été particulièrement semée d'embûches.

Annoncé en janvier 2017, le jeu Werewolf : The Apocalypse changeait d'éditeur deux ans plus tard à la faveur du rachat de Cyanide par Big Ben Intercative. Près d'un an a passé, et le lycanthrope est enfin autorisé à sortir du bois, par l'intermédiaire de ce premier trailer qui nous rappelle d'abord que l'homme est un loup pour lui-même, mais surtout pour toutes les autres espèces vivantes.

Qu'à cela ne tienne : ce n'est pas ce qui va empêcher le loup-garou Cahal de donner un bon coup de patte à sa meute, qui s'unira pour renvoyer à leurs pénates les vilains capitalistes de la firme Pentex, celle qui joue du bulldozer pendant de d'autres préfèrent le métal bien vénèr. Il faut dire que la multinationale est tenue de main de maître par un vampire, ce qui aiguise sans doute l'appétit et les crocs de la meute.

Annoncé sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, Werewolf : The Apocalypse est prévu pour nous faire hurler de plaisir en 2020.

Arouuuuuu !