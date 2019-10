Paris Games Week 2019 : Square Enix dévoile son line-up, FF VII Remake et Avengers jouables

Pour la première fois en France, les visiteurs de la Paris Games Week 2019 auront l'occasion de jouer à Marvel's Avengers sur 60 bornes de jeu ! Dans l'espace dédié au jeu sur le stand PlayStation, les joueurs incarneront Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow et Thor, et découvriront la séquence d'ouverture de cette histoire originale des Avengers.

Afin d'offrir l'expérience Avengers ultime à tous les fans et visiteurs, des reproduction des célèbres costumes des héros les plus puissants de la Terre seront également exposés sur le stand PlayStation. Marvel's Avengers sera disponible le 15 mai 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et Xbox One X, Stadia et PC.