SEGA va vendre une version boîte de Sonic Mania... sans le contenu de Sonic Mania Plus

Lorsqu'un jeu à le droit à une réédition des mois/années après sa sortie initiale, il est généralement accompagné d'éléments inédits comme des niveaux inédits ou des personnages supplémentaires. SEGA, qui a déjà proposé une réédition de Sonic Mania de ce type, a décidé de faire l'inverse pour la nouvelle réédition physique du jeu. En effet, il a cette fois enlevé du contenu.

Le compte Twitter du site américain Cheap Ass Gamer a découvert que SEGA allait commercialiser une version boîte de Sonic Mania (sur PS4, Xbox One et Switch) totalement dépourvue du contenu "Sonic Mania Plus" au prix de 19,99 dollars. Cette décision est particulièrement surprenante car une version physique de Sonic Mania Plus vendue au même prix.

Pour rappel, lorsque Sonic Mania a été commercialisé en 2017, il était uniquement proposé en version dématérialisée. SEGA n'a mis en vente de version boîte du jeu qu'un an plus tard. Intitulée "Sonic Mania Plus," cette dernière ajoutait de nouveaux personnages et de nouveaux modes de jeu au titre original (et était accompagnée en occident d'un artbook et d'une jaquette réversible).

L'éditeur japonais semble donc avoir pris la décision de remettre Sonic Mania en vente sans le contenu additionnel présent dans la première version boîte mais au même prix que cette dernière. Autrement dit, de vendre une version physique du Sonic Mania de base. Cette curieuse décision n'a pas encore été expliquée par SEGA. On ne sait pas non plus si le jeu sera également vendu en Europe.