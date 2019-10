Vampire The Masquerade Bloodlines 2 prend du retard

Les fans de Vampire : The Masquerade - Bloodlines vont devoir patienter davantage avant de pouvoir planter leurs canines dans sa suite. Les développeurs ont préféré retarder son le lancement initialement .

C'est à travers un post sur le blog du jeu qu'Andy Kipling et Brian Mitsuda, respectivement PDG de Hardsuit Labs et scénariste de Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 ont procédé à la triste annonce. Celle d'un report.

Depuis trois ans et demi, nous travaillons dur pour sortir un digne successeur de Bloodlines. Pour nous, il était question non seulement d'être à la hauteur des ambitions de ce jeu remarquable mais aussi de nous assurer de ne pas répéter ses erreurs. Aujourd'hui, nous devons vous dire que nous avons besoin de plus de temps pour concevoir le jeu que vous attendez.



Bien que Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 soit toujours prévu pour 2020, nous avons décidé de faire passer la qualité avant l'idée d'un lancement au premier trimestre.

Les deux hommes expliquent que la décision a été difficile mais que tenir leurs engagements aurait empêché d'avoir un jeu bien fini - on se souvient que l'original, malgré ses qualités, est connu pour un être une misérable pile de bugs. Les retours ont visiblement beaucoup pesé dans la balance.

Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2, qui vous emmènera jouer les suceurs de sang dans la ville de Seattle, est donc maintenant attendu pour plus tard dans l'année 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.

Après l'orage Cyberpunk 2077, n'est-ce pas une bonne chose ?