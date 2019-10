League of Legends : Riot Games annonce la série animée Arcane

Arcane s'est dévoilée dans une toute première bande-annonce. C'est une série animée qui se déroulera dans l'univers de Runeterra, produite et réalisée par Riot Games.

À voir aussi : Legends of Runeterra : On a testé le jeu de cartes de Riot Games, premières impressions

Lors de son événement d'anniversaire des 10 ans de League of Legends, l'éditeur Riot Games a annoncé travailler sur une série baptisée Arcane. Pour l'instant, peu de détails ont été révélés sur ce projet, mais cela reste une annonce très importante pour les fans qui étaient nombreux à demander un tel projet de la part de l'éditeur.

Cette série se déroulera dans la région de Runeterra aux technologies avancées : Piltover et Zaun. Selon Riot, cette série reviendra sur le destin de deux personnages qui seront liés, puis séparés.... parmi les personnages emblématiques du jeu qui viennent de cette région, on compte Jinx, Vi et Caitlyn. Vi et Caitlyn sont des policières qui combattent le crime, et Jinx est leur ennemie. Parmi les autres champions, il y a aussi Jayce, Orianna... la liste complète se trouve ici. Les théories des fans ne tarderont pas à se développer !

Cela poursuit la volonté de l'éditeur d'exploiter le potentiel de l'univers de son jeu phare, après la sortie de plusieurs bande-dessinées sur l'univers en partenariat avec Marvel.

On ne connaît pas encore la date (ni l'année) de sortie de la série animée Arcane.