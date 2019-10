Chikara : Une bande-annonce de lancement pour le jeu de la ligue de catch décalée

Dès qu'il est question de catch, les regards sont très souvent tournés vers la WWE, la principale ligue au monde. Et c'est encore plus vrai dès qu'il est question des jeux vidéo de catch. Il existe cependant de nombreuses ligues indépendantes qui ont réussi à se faire un nom chez les fans de la discipline. Et, fait rarissime, l'une d'entre elles se paie le luxe d'avoir son propre jeu vidéo.

Le studio indépendant VICO Game Studio et Reverb Triple XP viennent d'annoncer la sortie sur PC (via Steam) de Chikara : Action Arcade Wrestling. Comme le nom du jeu l'indique explicitement, ce nouveau jeu de catch reprend l'univers décalé et les catcheurs de la fédération indépendant Chikara et propose un gameplay de type arcade.

En ce qui concerne le gameplay justement, les développeurs parlent d'une prise en main "intuitive" et d'un système à deux boutons qui permet selon eux aux débutants de jouer. Bien évidemment, Chikara : Action Arcade Wrestling propose lui aussi un mode de création de catcheurs.

Pour ce qui est du contenu du jeu, le roster est au lancement composé d'une trentaine de catcheurs et divers types de matchs. Le développeur du jeu promet cependant que ce dernier va être régulièrement mis à jour et que ces mises à jour ajouteront gratuitement de nouveaux types de combats (Battle Royale, Cage, Online King of Trios, etc.).

Pour info, Chikara : Action Arcade Wrestling est proposé sur Steam au prix de lancement de 11,24 euros. À première vue, ce nouveau titre n'a pas l'air de révolutionner les jeux de catch. Mais il est toujours intéressant de voir débarquer de nouvelles visions vidéoludiques de la discipline.