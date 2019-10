Zelda Link's Awakening : Nintendo propose un décor à imprimer pour l'amiibo Link

Vous avez récupéré l'amiiboo trop miiiignon du héros de The Legend of Zelda : Link's Awakening et, après avoir bien fait mumuse avec lui pour la création de Donjon, cherchez un endroit où l'exposer et le mettre en valeur ? Nintendo vous offre de quoi rendre sa présence encore plus épique.

Vous ne le savez peut-être pas, mais il existe sur l'Internet une page appelée Play Nintendo. Tout à fait officielle, elle permet, entre autres, de répondre à des quizs, faire des puzzles virtuels ou de se confectionner toutes sortes d'accessoires.

C'est cette dernière partie qui nous intéresse puisque depuis peu Nintendo propose quelque chose de tout à fait insolite pour The Legend of Zelda : Link's Awakening. Il s'agit d'une sorte de petit présentoir pour l'amiibo Link que vous pouvez découvrir dans notre galerie d'images ci-dessous.

Et vous pouvez l'avoir chez vous. Il vous suffira d'imprimer (sur du papier plutôt rigide, voire cartonné) la planche des trois éléments via l'autre image de notre galerie, puis de vous munir de ciseaux pour découper proprement et d'une matière adhésive (colle ou scotch) pour que tout tienne. N'hésitez pas à partager si vous décidez de vous y mettre.

The Legend of Zelda : Link's Awakening est disponible sur Nintendo Switch.