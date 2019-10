The Witcher 3 Switch se lance en vidéo, une beauté presque parfaite ?

Après avoir lu et relu dans tous les sens le TEST de Plume sur The Witcher III : Wild Hunt - Complete Edition sur SWITCH, il était temps de lancer le bouzin avec une vidéo digne de ce patronyme.

À voir aussi : Ça sort sur Switch : Le point and click Tokyo Dark Remembrance en novembre

En effet, notre TEST de The Witcher 3 Switch a montré en quelques phrases et mots bien trouvés que le dernier titre mettant en scène Geralt de Riv et toute sa clique, pouvait être porté sur une console portable de salon, mais non sans mal.

En effet, ne vous attendez guère à avoir du 4K / 60FPS sur votre Nintendo Switch, mais plutôt, comme veut le montrer cette vidéo / promo de lancement, à vivre une aventure, où que vous soyez, et où que vous alliez.

L'occasion était évidemment trop belle pour renoncer à tout ceci, même en avion et en bus, puisqu'on nous promet gentiment 150 heures de jeu et plus.

Bref, l'aventure vous attend avec ce Witcher III Wild Hund Copmplet Editionn sur Switch.