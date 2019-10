Google Stadia : La date et l'heure de sortie officialisées, les dernières infos

Les joueurs qui se tiennent informés de l'actualité vidéoludique savent depuis plusieurs mois que Stadia débarquera dans certains territoires, dont la France, en novembre prochain. La date de mise en service précise de la plate-forme de Google n'a cependant pas été annoncée. Jusqu'à aujourd'hui.

Google a profité de la conférence qu'il tenait ce mardi pour révéler les toutes dernières informations à propos du lancement de Stadia, son service de jeu en streaming via le Cloud. Le géant américain vient donc d'annoncer que les personnes qui ont précommandé et reçu leur Stadia Founder's Edition (qui comprenait, entre autres éléments, une manette Stadia bleu nuit exclusive et un Chromecast Ultra) pourront commencer à jouer à partir du 19 novembre prochain à 17h. D'après Google, ces premiers utilisateurs pourront dès lors jouer à des titres comme Red Dead Redemption 2, Mortal Kombat 11, Kine, etc.

Si les utilisateurs de Stadia auront la possibilité d'acheter leurs jeux à l'unité, ils pourront également souscrire un abonnement à Stadia Pro. Stadia Pro coûte 9,99 euros par mois, permet de jouer avec une résolution allant jusqu'à la 4K et avec un son surround 5.1 (sur un écran compatible), propose des réductions sur l'achat des jeux et donne accès à un catalogue de jeux "gratuits" annoncé comme étant régulièrement alimenté.

Stadia Base sera gratuit

À l'inverse, le service Stadia Base sera gratuit lors de son lancement l'année prochaine mais ne permettra de jouer qu'en 1080p/Stéréo et ne proposera pas de réductions ou de jeux "gratuits." En plus des traditionnels écrans, Stadia sera également utilisable sur ordinateur ainsi que sur "certains modèles de tablettes et smartphones."

Les personnes qui se sont ou se procureront une Stadia Founder's Edition ou une Stadia Premiere Edition (cette dernière est toujours disponible au prix de 129 euros et contient une manette Stadia blanche ainsi qu'un Chromecast Ultra) recevront (par mail) un abonnement de trois mois à Stadia Pro. Au lancement de Stadia, les abonnés à Stadia Pro pourront jouer "gratuitement" à Destiny 2 : The Collection.

À noter que Google précise au passage que les colis contenant la Stadia Founder's Edition ou la Stadia Premiere Edition sont expédiés par ordre chronologique de réception des commandes sur son site. Premier arrivé, premier servi en somme.

