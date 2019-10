PS5 et Xbox Scarlett : Pour CD Projekt RED, ça va être fantastique

La nouvelle génération de consoles arrive. Bon, à la fin de l'année prochaine, mais elle arrive. Et les premières réflexions de la part de développeurs commencent à fuser. Après l'éditeur indé super impertinent (PS5 / Scarlett : Devolver se réjouit de leur arrivée, mais pas pour leurs capacités), ce sont les parents de The Witcher qui en parlent.

C'est à Melbourne, en Australie, durant la PAX Australia, que nos confrères de Gamespot sont allés trouver John Marmais, patron du studio CD Projekt RED de Cracovie. Celui-ci leur a accordé un entretien durant lequel ont été évoqués la censure, le multijoueur, la présence de Keanu Reeves, mais aussi ce qui pourrait être amélioré concernant Cyberpunk 2077 sur les consoles prévues pour la fin 2020.

Et là, il botte gentiment en touche. Mais il ne cache pas son excitation vis-à-vis de la PS5 et du projet Scarlett.

Ça va être fantastique. C'est toujours cool d'avoir de nouvelles consoles et je suis impatient de travailler dessus. Nous verrons ce que l'on peut faire avec. C'est amusant de voir les jeux évoluer. Ils sont de plus en plus réalistes, j'aime travailler sur ce genre de projets. Plus la technologie ou les consoles sont puissantes, plus je trouve ça bien pour moi en tant que développeur.

On n'en doutait guère. Mais nous faire croire qu'il n'a pas encore eu l'occasion de bosser dessus. À d'autres !

Quant à Cyberpunk 2077, il arrive le 16 avril 2020 sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia.