Riot Games annonce League of Legends Wild Rift sur mobiles

Après Arena of Valor et de multiples autres jeux mobiles lourdement inspirés de League of Legends, il aura enfin sa version officielle mobile. Le jeu sera gratuit et suivra ses propres règles.

Wild Rift est un jeu mobile reprenant les éléments de League of Legends : un MOBA à 5 contre 5, qui fera son arrivée sur la plateforme mobile. C'est ce que Riot Games a annoncé lors de son live d'anniversaire des 10 ans de League of Legends.

Ce qui est intéressant, c'est que le jeu mobile de League of Legends ne sera pas seulement un portage sur une autre plateforme ; c'est un jeu à part entière, qui a une meta différente du jeu PC. Les deux évolueront donc différemment, ce qui semble être la meilleure chose à faire pour que Wild Rift soit le plus adapté possible aux contraintes de la plateforme mobile. Par exemple, les parties dureront entre 15 et 18 minutes, ce qui est deux fois plus rapide que sur son homologue PC. Tous les skins disponibles sur League ne seront pas intégrés dans le jeu mobile, mais ceux présents ont été retravaillés.

En revanche, on ne peut s'empêcher de se demander si cette décision arrive trop tard. Le marché mobile est surchargé, et les MOBA sur mobiles ont des communautés déjà très fidèles sur la plateforme. Le jeu mobile le plus populaire au monde est Arena of Valor, une copie presque conforme de League of Legends édité par le même éditeur du MOBA sur PC : Tencent.

Les développeurs ont relevé la question dans l'annonce : ils ont conscience que cela leur a pris beaucoup de temps, mais ont expliqué qu'ils ont pris leur temps pour trouver un gameplay qui serait parfait pour la plateforme.

Il faudra attendre 2020 pour la sortie de League of Legends : Wild Rift, mais les pré-inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes !