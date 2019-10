Wargroove annonce l'arrivée de Double Trouble, une extension en coop' gratuite

Parce qu'il y avait vraisemblablement un marché pour les tacticiens en manque d'Advance Wars, le studio britannique Chucklefish a dégainé plus tôt cette année un certain Wargroove, un jeu de stratégie au doux parfum d'antan, et qui avait su charmer le plus souple des tigres.

Doté d'une sympathique durée de vie, Wargroove n'a visiblement pas fini de faire parler de lui, puisque Chucklefish annonce aujourd'hui triomphalement l'arrivée de Double Trouble, une extension tout ce qu'il y a de plus gratuiiiiiit.

Double Trouble ajoutera une toute nouvelle campagne d'abord pensée pour être jouée en coopération, bien que les vieux grincheux puisse tout à fait la parcourir seuls. Trois nouveaux Commandants du clan des Hors-la-Loi feront leur apparition, et répondent aux noms plus ou moins doux de Wulfar, la paire de jumeaux Erool et Orla, ainsi que Vesper.

Deux nouvelles unités feront également leur apparition en la présence des Voleurs et des Carabiniers, aux côtés d'une nouvelle thématique volcanique, mais aussi et surtout des outils d'édition assez détaillés pour enrichir vos créations personnelles.

La liste de ces ajouts paramétrables est longue, très longue même, mais elle vous permettra par exemple de choisir de rendre certaines unités invincibles, mais aussi de placer des interrupteurs qui pourront par exemple faire apparaître des coffres ou abaisser des pont-levis. Cette mise à jour vous permettra même d'accompagner certaines actions d'un son particulier, non sans rappeler un certain Super Mario Maker 2... Et quitte à s'inspirer de ce dernier, le nombre de maps stockées dans votre console augmentera également, bien que Chucklefish n'ait pas communiqué leur chiffre exact.

Si le studio britannique assure que Double Trouble est dans sa phase de test finale, cette extension (gratuite, rappelons-le) ne possède pour l'instant pas de date de sortie. En revanche, l'occasion est toute trouvée pour rappeler qu'une version physique de Chucklefish promise de longue date arrivera le 29 octobre prochain sur PlayStation 4 et Switch.