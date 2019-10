Football Manager 2020 a une date de sortie précise

À l'heure où la plupart des fans de foot d'Europe encouragent leur nation dans la course aux qualification pour le prochain Euro de football, Sports Interactive arrête enfin de la jouer flou et donne LA date à laquelle arrive Football Manager 2020.

Asseyez-vous. Retenez bien votre souffle Ouvrez grands les yeux. Et lisez ceci à voix haute : Football Manager 2020 sortira sur PC et Mac le 19 novembre prochain. Soulagés ? Au cas où, sachez que cette date concerne aussi les version Touch (PC, Mac, iOS et Android) et Mobile (iOS et Android).

Sega rappelle que le jeu à la version boîte responsable (Football Manager 2020 aura un emballage écologique) est, côté numérique, 10% moins cher en précommande sur les stores partenaires et que cette option vous mènera à essayer la bêta deux semaines avant la sortie. Avec possibilité de continuer votre carrière une fois la finale entre vos mains. Malin. Sauf pour votre vie sociale.