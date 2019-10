Gears 5 : Les joueurs habitués du ragequit risquent désormais deux ans de suspension

Depuis que le jeu vidéo est ce qu'il est, il permet aux hominidés que nous sommes de s'affronter sur le terrain du skill, avec cet avantage certain de laisser derrière lui moins de cadavre qu'un bon vieux champ de bataille. Mais pour que l'affrontement ne vire pas au pugilat, encore faut-il faire preuve de fair play...

Et à ce petit jeu-là, le studio canadien The Coalition semble décider à sortir de sa traditionnelle réserve : interrogés par le site Segment Next, les développeurs ont annoncé avoir savamment serré la vis pour lutter contre les déconnexions intempestives lors des parties en ligne.

Plusieurs joueurs habitués des ragequits intempestifs se sont ainsi rapidement vu notifier un ban de 640 jours, soit pas loin de deux années d'interdiction de troll en bonne et due forme. D'abord scandalisés, certains bannis ont interpellé le studio sur Twitter non sans essayer d'attirer l'attention d'Aaron Greenberg, avant de se faire renvoyer dans leurs 22 mètres :

Nous avons examiné le compte de cette personne, et il s'agit d'un "ragequiteur" chronique : en réalité, il a "ragequité" 18 des 21 matchs joués sur cette seule journée.

Grand seigneur, The Coalition a décidé d'offrir une seconde chance aux récents bannis de Gears 5, en réactivant leur compte, non sans préciser qu'à la première récidive en la matière, le couperet tomberait pour de bon, cette fois :

Les "ragequiteurs" ont été suspendus d'un mois à un an à cause de leur comportements passés.



Voilà la durée de suspension qui vous attend si vous êtes coutumiers du fait. Prenez garde.



Au cours des prochaines heures, les utilisateurs concernés par la suspension ne le seront plus, mais à la première déconnexion, la sanction s'appliquera.



Vous avez été prévenus.

Vous non plus ne pourrez désormais plus dire que vous ne saviez pas !

Que pensez-vous des mesures prises par The Coalition ? La période de 640 jours vous paraît-elle justifiée ? Faites-nous part de vos avis fair play dans les commentaires ci-dessous.