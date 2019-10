The Witcher 3 : Les framerate Switch et PS4 comparés en vidéo

Porter The Witcher III sur Switch relève de la performance technique. Mais dire que le jeu tourne sur la console de Nintendo ne veut pas forcément dire qu'il tourne bien. Histoire de voir de quoi il retourner (désolé), une vidéo mettant côte à côte la version PS4 et le portage Switch du jeu de CD Projekt.

La chaîne VG Tech s'est donnée pour tâche de comparer les framerates des versions PS4 et Switch de The Witcher III. Si l'on savait déjà que des concessions graphiques allaient devoir être faites pour permettre au jeu de tourner sur la console de Nintendo, il était logique de se demander ce que cette version portable allait donner en termes de framerate et donc de fluidité.

Il apparaît immédiatement que lorsqu'il tourne sur Switch, The Witcher III ne parvient pas à locker son framerate à 30 images par seconde (s'il n'était pas locké sur PS4 non plus, il parvenait à rester sur 30 images par seconde avec plus de stabilité). Dans certains cas, le framerate tombe même sous les 25 images par seconde. Mais, heureusement, les chutes les plus brutales semblent se dérouler pendant les scènes cinématiques. Si le framerate diminue également pendant le gameplay, ces chutes sont moins brutales. Dans l'ensemble, la version Switch de The Witcher III reste totalement jouable.

À noter que les versions PS4 1.62 et la version Switch 3.4 ont été utilisées pour les besoins de cette vidéo. La version Switch, qui tournait en mode docké, proposait une résolution dynamique allant du 960x540 à 1280x720. La version PS4 proposait quant à elle une résolution native de 1920x1080.

Pour rappel, The Witcher III : Wild Hunt - Complete Edition sortira sur les Switch européennes le 15 octobre prochain.