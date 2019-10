Apple vend désormais des manettes Xbox One

Avec son service Apple Arcade, la multinationale dirigée par Tim Cook s'intéresse plus que jamais au jeu vidéo. Et pour permettre aux joueurs de profiter au mieux des titres proposés sur ses appareils, Apple vend désormais sur son store la manette de son concurrent de toujours.

À lire aussi : Xbox Scarlett : Microsoft dépose deux brevets évoquant la réalité virtuelle

Un tour sur le site de l'Apple Store français permet de voir que le géant américain propose depuis peu des manettes sans fil Xbox (One) à la vente. Apple les vend au prix unitaire de 59,95 euros, soit au même prix que celui auquel Microsoft vend ses manettes "normales" sur le Microsoft Store.

Sans surprise, Apple précise que la connectivité Bluetooth de la manette Xbox One rend cette dernière compatible avec les iPhone (à partir du modèle SE), iPad (à partir de l'iPad Air 2) et Apple TV (modèles HD et 4K). Un joueur souhaitant utiliser une manette Xbox One sur un iPhone, un iPad ou un Apple TV doit s'assurer que ces derniers tournent sous iOS 13, iPad OS 13, tvOS 13 ou sous des versions ultérieures de ces systèmes d'exploitation.

À noter que mise à part cette manette Xbox One, Apple vend également la manette SteelSeries Nimbus ainsi que la manette Gamevice pour iPhone et iPhone Plus. À l'heure où sont écrites ces lignes, la DualShock 4 de Sony n'est pas proposée par la firme de Cupertino.