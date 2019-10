PAYDAY 3 donne de ses nouvelles, ne l'espérez pas... avant plusieurs années

Dans la tourmente (StarBreeze : Le studio suédois n'a plus d'argent et pourrait bientôt fermer) depuis plusieurs mois, le studio et éditeur suédois à qui l'on doit The Chronicles of Riddick ou encore The Darkness a partagé ses prévisions financières, révélant quand Payday 3 pourrait être attendu.

Officialisé en 2016 mais lancé en 2017 (Payday 3 : La production a démarré, mais il ne va pas se presser), le développement de PAYDAY 3, nouvel épisode de la série spécialisée dans le braquage masqué, est évoqué dans un communiqué évoquant ses estimations en termes monétaires.

La société qui, après l'échec cuisant d'OVERKILL'S The Walking Dead a essayé de renflouer ses caisses en revendant les droits d'édition de System Shock 3 et de Psychonauts 2, a envie de croire en son avenir pour les quatre prochaines années. Montrant un graphique des flux de trésorerie attendus (voir dans notre galerie ci-dessous), Starbreeze compte sur les accords conclus avec un partenaire de publication, pour, début 2020, pouvoir se remettre à flots et financer PAYDAY 3 et PAYDAY : Crime War.

On apprend donc au passage que PAYDAY 3 ne serait pas attendu avant 2022-2023. La reconstruction, si tout se passe bien et que Starbreeze parvient à rembourser ses créanciers (à hauteur de 3,6 millions d'euros tout de même), va prendre du temps.

