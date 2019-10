Nintendo Switch : Une "nouvelle" manette Pro arrive en magasin, mais ne change presque rien

Alors qu'un rien suffit désormais à enflammer la toile pour des jours entiers, Nintendo semble décidé à poursuivre son bonhomme de chemin en essayant de faire le moins de vague possible. Bon, d'accord : peut-être qu'avec l'affaire du Joy Con Drift, cela vaut mieux pour eux...

Rappelez-vous : cet été déjà, nous apprenions qu'un second modèle de Switch allait débarquer dans les étals du monde entier, mais il fallait pour cela se rendre sur le site du constructeur, et observer les subtils changement de numéro de série.

Mais parce que rien n'échappe à l'extrême vigilance des joueurs de notre petite planète, la mise en rayon d'un nouveau modèle de Manette Pro aura ainsi rapidement émergé sur les forums de ResetERA, grâce à un petit malin qui semble connaître par coeur les références chiffrées de tous les périphériques Nintendo.

Car en effet, la photo de l'arrière du packaging (disponible au cas où dans notre galerie d'images) laisse apparaître le code 104889E, là où l'on trouvait auparavant la mention 104889D. Amazing ! Du coup, le twittos Spawn Wave s'est aussitôt attelé à démonter cette nouvelle Manette Pro, pour finalement constater que ce modèle dont la fabrication a débuté entre les mois de mai et juin ne change pour ainsi dire pas grand chose :

No huge difference with the new revision. The DPAD appears to be made slightly different, but it's not going to do much with button presses. The center spike is maybe a MM longer on the new one if at all. Probably not worth buying a new one over. pic.twitter.com/Pk2IgjqtpB