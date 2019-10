Death Stranding : L'espace disque minimum requis pour son installation révélé

Ce n'est plus un secret pour personne, Death Stranding est un jeu AAA ambitieux. Et qui dit AAA ambitieux, en monde ouvert qui plus est, dit taille massive. À quelques jours de la sortie du nouveau titre de Hideo Kojima, les joueurs ont désormais une idée de la place qu'ils vont devoir mettre de côté sur leur PS4.

En cherchant des informations sur la PS4 Pro Death Stranding, un membre du forum ResetERA a découvert une photo de l'arrière de la boîte de la console sur le site du revendeur américain Best Buy. Cette dernière, disponible dans notre galerie ci-dessous, révèle que l'installation de Death Stranding requiert de disposer de "55 Go minimum" d'espace disque.

D'éventuels patchs et autres contenus additionnels téléchargeables pourraient donc faire gonfler la place occupée par les aventures de Sam à travers les États-Unis. À titre de comparaison, l'Édition numérique Deluxe de God of War représente un téléchargement de 42,58 Go. Horizon Zero Dawn Complete Edition demande quant à elle un fichier de 48,33 Go. Tandis que l'Édition numérique d'Uncharted 4 : A Thief's End requiert un téléchargement de 48,69 Go.

Comme indiqué à de maintes reprises, Death Stranding sortira sur les PS4 du monde entier le 8 novembre prochain.