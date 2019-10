Moons of Madness se date sur PC et consoles en vidéo

Le troisième jeu lovecraftien (après Call of Cthulhu et The Sinking City) de ces deux dernières années a enfin une date de sortie. Ah non, en fait il en a deux. C'est à en devenir fou.

Jusqu'à maintenant, c'était Halloween qui était visé par les développeurs norvégiens de Rock Pocket Games. Et ce sera encore le cas. Moons of Madness arrivera en effet le 22 octobre prochain sur PC. Et voilà la mauvaise nouvelle : les joueurs PS4 et Xbox One devront patienter jusqu'au 21 janvier 2020 avant de pouvoir s'y plonger.

On rappelle que cette aventure horrifique placée dans l'univers de Secret World Legends vous enverra sur Mars faire face à d'étranges phénomènes à base de tentacules turgescents et de pétages de plomb.

On a hâte d'y être tellement ça sent la joie de vivre.