PS5 : De nouveaux détails sur son processeur et la période de sa véritable présentation

Même si Sony a révélé un certain nombre d'informations inédites au sujet de la PlayStation 5 plus tôt cette semaine, de nombreux éléments restent pour le moment secrets. La presse japonaise a cependant eux accès à quelques détails supplémentaires sur la configuration de la console next-gen de Sony.

Toujours dans les bons coups, le magazine japonais Famitsu a eu accès à plus de précisions quant à la configuration de la PS5. Ces derniers apportent quelques détails supplémentaires au sujet du processeur et de la carte graphique dont disposera la PlayStation 5.

Voici ces nouveaux éléments, accompagnés des informations déjà connues au sujet de la machine :

Jusqu'à présent, Sony s'est contenté de communiquer des informations au sujet de la PS5 via des articles publiés sur les sites de Wired et de Famitsu. La console n'a pas encore eu le droit à une présentation en bonne et due forme.

Et à en croire un employé de Sony, cette dernière n'aura pas lieu cette année. En effet, Sam Parker, "IT Specialist/Dev Ops" et employé des Sony Worldwide Studios, a déclaré sur son compte Twitter personnel que la PS5 sera "dévoilée l'année prochaine." Inutile, donc, de s'attendre à une présentation de la console pendant un éventuel PlayStation Experience en décembre.

Cats out of the bag, our next gen console will be unveiled and released next year! So humbled to be a part of WWS and working with amazing individuals.



Incognito mode till then though 🕵️‍♂️ https://t.co/1y9DladDpE