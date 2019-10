Half-Life encore patché, 21 ans après sa sortie !

Ce mardi 8 octobre, l'inattendu s'est produit. Valve a déployé une nouvelle mise à jour d'un de ses jeux les plus légendaires et les plus âgés de l'univers, Half-Life. Mais il n'est jamais trop tard.

On pensait que la dernière fois, en 2017, serait justement la dernière. Eh bien non. Valve a pris son temps mais a une fois de plus décidé de bichonner l'antique Half-Life à l'aide d'un nouveau patch. Et comme vous pouvez le voir sur cette page Steam, ce sont des corrections toujours très précises qui ont été appliquées pour rendre Half-Life, l'un des meilleurs jeux de tous les temps, irréprochable.

Après Half-Life 2 il y a quelques semaines, mis à jour pour permettre notamment aux PNJ de cligner des yeux, on pourrait se dire que le soin porté à cette série commence à sentir bon la suite. Mais non, Half-Life 3 n'est toujours confirmé, selon NOS infos. Tant pis.

