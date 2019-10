Mega Drive Mini : Un 43ème jeu se cache dans la console, découvrez l'astuce

Alors que vous avez peut-être retrouvé la fraîcheur de vos souvenirs de jeunesse avec la sortie il y a quelques jours de la Mega Drive Mini, nous découvrons aujourd'hui que la petite console de Sega recelait un ultime secret...

42 jeux plus ou moins indémodables, et pas un de plus : c'était la promesse de Sega pour faire saliver les rétrogamers de tous poils lors du lancement de sa première console mini officielle, la Mega Drive Mini. Proposant 40 titres différenciés en fonction des modèles, nous avions eu le plaisir de découvrir que deux inédits viendraient gonfler la ludothèque officielle en la présence de Tetris et Darius.

Mais grâce à Siliconera, nous découvrons (avec quelques jours de retard, soit) qu'un 43ème titre se cache bel et bien dans les entrailles de la Mega Drive Mini, une astuce qui a été révélée à l'occasion d'un live événement que vous pouvez retrouver dans notre lecteur ci-dessus.

Pour les possesseurs de la version japonaise de la console, donc, il vous faudra ainsi lancer le jeu Game no Kanzume Otokuyou, et ensuite appuyer sur les boutons A, B et C en même temps.

Si l'astuce fonctionne, vous verrez alors le jeu de snooker Kiss Shot se lancer, devant vos yeux plus ou moins ébahis.

Vous pouvez donc dès à présent reprendre une activité normale. Avec votre Mega Drive Mini donc.