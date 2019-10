Mike Ybarra, vice-président corporate quitte Xbox et Microsoft à son tour, après 20 ans de services

C'est le vent du changement qui souffle chez Microsoft Xbox en ce 9 octobre 2019. Après la nomination de Ina Gelbert à la tête de Xbox France en remplacement de Hugues Ouvrard, annoncé ce matin, c'est donc au tour de Mike Ybarra, vice-président corporate de Xbox, de quitter ses fonctions.

Il n'est pas interdit d'imaginer que ces deux annonces soient liées entre elles (à des niveaux différents il est vrai), et que d'autres soient encore susceptibles d'arriver. Microsoft semble en effet véritablement se restructurer en interne, avant l'annonce et l'arrivée de leur prochaine machine, baptisée provisoirement Project Scarlett, et prévue pour l'an prochain, a priori.

Quoiqu'il en soit, Mike Ybarra ne fera pas partie de cette nouvelle épopée, puisqu'il a bel et ben annoncé son départ de Microsoft Xbox, sur Twitter, en ce mercredi soir :

After 20 years at Microsoft, it's time for my next adventure. It's been a great ride at Xbox and the future is bright. Thanks to everyone at TeamXbox, I'm incredibly proud of what we've accomplished and I wish you the best. More soon on what's next for me (super excited)! 1/2... - Mike Ybarra (@XboxQwik) October 9, 2019

Après 20 ans chez Microsoft, il est l'heure d'aller vers ma prochaine destination. L'aventure Xbox a été excellente et l'avenir est prometteur. Merci à tous les membres de TeamXbox, je suis incroyablement fier de ce que nous avons accompli et je vous souhaite le meilleur. Bientôt plus d'infos sur ce que je ferai suite (super excité)! 1/2 ...

Most importantly I want to thank all of you fellow gamers, and our great fans, for all the support. Keep gaming and I hope to see you online soon!" 2/2 #gamers https://t.co/1eK6p7ppYe - Mike Ybarra (@XboxQwik) October 9, 2019

Plus important encore, je tiens à remercier tous les joueurs, ainsi que nos grands fans, pour leur soutien. Continuez à jouer et j'espère vous voir bientôt en ligne! "2/2 #gamers

Phil Spencer, président de la division Xbox, lui a répondu sur le réseau social, avec ces quelques mots :

Thank you (@XboxQwik) for your many contributions to Microsoft and Xbox. You've been a strong advocate for our fans from day one, and have consistently driven to keep gamers at the center of everything we do. All of us at TeamXbox wish you the best. - Phil Spencer (@XboxP3) October 9, 2019

Merci Mike pour tes nombreuses contributions à Microsoft et à Xbox. Tu as été un ardent défenseur de nos fans depuis le premier jour, et tu as toujours veillé à ce que les joueurs restent au centre de tout ce que nous avons réalisé. Chez TeamXbox, nous te souhaitons le meilleur pour la suite.

Et là, tout est dit. Qui sera le prochain sur la liste ? Si vous avez des idées, dites-le nous dans les commentaires ci-dessous, évidemment !