Death Stranding fait sa tournée mondiale, première rencontre avec les fans à Paris

Passé Gold il y a quelques semaines, Death Stranding est sur le point d'arriver chez vous, chez nous. Mais avant ce moment magique, son créateur va encore donner de sa personne en allant voir les fans à travers le monde.

À voir aussi : Death Stranding : Une pub annonce l'arrivée de la VF, mais il faut tendre l'oreille...

Telle la star qu'il est, Hideo Kojima va s'envoler aux quatre coins de la planète pour faire la promotion de Death Stranding. Et il n'est pas question de médias, mais de celles et ceux qui soutiennent le game designer japonais et souhaitent faire sa connaissance IRL, comme on dit.

#DeathStranding World Tour. Starting from Paris on 10/30, we will have an event in London, Berlin, NY, SF, Tokyo, Osaka, Singapore, Taipei, and Seoul! Looking forward to connecting with all the fans, together with Hideo Kojima! (details will be announced later for the tour) pic.twitter.com/XoazMuYPcs