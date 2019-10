Death Stranding : L'ESRB évoque de la violence sur des bébés, de la vulgarité et des "fesses"

Comme il le fait pour tous les jeux qu'il passe en revue, l'ESRB a accompagné sa classification de Death Stranding d'un petit texte descriptif faisant office de justification de cette classification. Ce texte permet d'en apprendre un peu plus sur le très attendu, et toujours très mystérieux, jeu de Hideo Kojma.

L'Entertainment Software Ratings Board (ESRB), c'est à dire l'organisme en charge de la classification des jeux vidéo en Amérique du Nord, vient de mettre en ligne celle qu'il a attribuée à Death Stranding. Le jeu a donc obtenu la classification "Jeunes Adultes 17+" qui correspond à la dernière classification avant la très restrictive "Adultes Seulement 18+." Cette classification est accompagnée du résumé suivant :

Death Stranding est un jeu d'action dans lequel le joueur incarne un coursier (Sam Porter) qui transporte des paquets à travers un environnement post-apocalyptique. Alors que les joueurs traverse des environnements montagneux, ils peuvent être attaqués par des colons humains et des apparitions fantomatiques. Les joueurs utilisent des mitraillettes, des grenades et des fusils à pompe pour tuer les ennemis. Les fusillades sont accentués par des tirs réalistes, de grandes éclaboussures de sang et des cris de douleur. Les cinématiques contiennent des cas de violence plus intenses : un homme et un bébé se font tirer dessus, ce dernier accidentellement (les éclaboussures de sang apparaissent sous le bébé), un personnage tire dans la tête d'un patient dans le coma, et il est aussi possible de voir un homme se poignarder de manière répétée au loin. Une poignée de scènes montrent un personnage avec les fesses à l'air. Les mots "fuck" et "shit" apparaissent dans les dialogues.

À en croire cette description, le jeu de Kojima Productions aura plusieurs raisons de faire parler de lui. Pour rappel, Death Stranding est prévu pour le 8 novembre prochain sur les PS4 du monde entier.