Le trailer de Zelda Breath of the Wild 2 transformé en jeu Nintendo 64, ça donne ça

Mis à part un trailer d'annonce et diverses offres d'emplois, les joueurs n'ont pour l'instant rien vu de la déjà très attendue suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2. Mais comme les joueurs n'ont souvent pas besoin de grand chose pour être inspirés, il existe déjà du fan art autour de ce nouveau jeu. Et ce dernier prend parfois des formes étonnantes.

Le YouTubeur répondant au pseudonyme de "The Regressor" s'est amusé à reprendre la bande-annonce de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 et à la transformer de manière à ce qu'elle ressemble à ce qu'elle aurait pu être si le jeu avait été annoncé pendant l'E3 1999 sur Nintendo 64DD (l'add-on de la Nintendo 64 qui n'est jamais sorti en occident).

Pour atteindre le résultat vu dans la vidéo ci-dessus, le vidéaste explique que tous les éléments en 3D comme les personnages, les environnements ou les "effets," ont été modélisés, animés ou encore "texturés" par ses soins à l'aide de Maya 2009 et Photoshop. Le rendu initial a été fait en 240x320 (4:3) et 30 fps puis volontairement réduit à 15-18 images par seconde.

À noter tout de même que "The Regressor" n'a pas cherché à créer quelque chose de 100% fidèle à ce qu'aurait pu donner ne jeu sur 64DD. Il affirme que le rendu de sa vidéo correspond simplement à celui qu'il voulait obtenir.

Les "demakes" de ce genre sont généralement impressionnants et représentent un travail conséquent. La vidéo du jour ne déroge pas à la règle. Et elle ne manquera certainement pas de faire son petit effet aux nostalgiques des jeux Zelda sur Nintendo 64.